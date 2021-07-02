В Жлобинском районе водитель уснул за рулем - авто опрокинулось

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе водитель уснул за рулем и попал в аварию. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 1 июля около 17.45. "59-летний водитель ехал на "Пежо 806" по 238-му км автодороги М5 Минск - Гомель со стороны Гомеля в направлении Минска и, по предварительной информации, уснул за рулем. Вследствие этого он потерял контроль над управлением, оказался на правой по ходу движения обочине, где наехал на дорожный знак и опрокинулся", - рассказали в ГАИ.

Водитель с травмами был госпитализирован в Жлобинскую ЦРБ.

ГАИ предупреждает. "Согласно правилам дорожного движения, запрещается управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, которое ставит под угрозу безопасность дорожного движения. Если вы чувствуете сильную усталость и (или) сонливость, ни в коем случае не садитесь за руль. А если это произошло в пути следования, сразу примите все меры для остановки, чтобы отдохнуть и набраться сил. Это позволит вам чувствовать себя уверенней, и, что самое главное, вы сохраните жизнь себе и другим участникам дорожного движения, в том числе пассажирам, которых перевозите", - добавили в Госавтоинспекции.-0-









Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома