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Посольство США приостанавливает запись на подачу документов на визу

02.07.2021 11:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Посольство США в Минске приостанавливает запись на подачу документов для получения неиммиграционных виз в случаях, не являющихся экстренными.

«До дальнейшего уведомления», - говорится в сообщении посольства.

«Если у вас уже есть запись на прием для получения визы, вы можете по ней обратиться в ближайшее время. Пожалуйста, приходите вовремя с соответствующими документами. Услуги гражданам США будут оказываться и далее. Пожалуйста, следите за страницами посольства в социальных сетях, чтобы регулярно получать информацию об изменениях в предоставлении тех или иных консульских услуг и режиме работы консульского отдела», - также говорится в сообщении.

Белорусские власти 3 июня на фоне возобновления санкций США потребовали сократить численность дипломатического и административно-технического персонала посольства США.

 
Теги: Минск
 
 
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Посольство США в Минске приостанавливает запись на подачу документов для получения неиммиграционных виз в случаях, не являющихся экстренными.
 
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