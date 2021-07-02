|
Владислав Татур: «Наш футбол, к сожалению, все безнадежнее и безнадежнее отстает от всего мира»
Источник материала: Партизан
Журналист Владислав Татур поделился мнением о развитии беларусского футбола.
«Наш футбол, к сожалению, все безнадежнее и безнадежнее отстает от всего мира, потому что ты смотришь на не топовые команды ЕВРО, ты там в любом случае выделишь 2-3 игрока, которые зарекомендовали себя в европейских чемпионатах. У нас и близко этого ничего не просматривается», – сказал Татур в эфире подкаста To Match.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист Владислав Татур поделился мнением о развитии беларусского футбола.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)