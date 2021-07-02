Владислав Татур: «Наш футбол, к сожалению, все безнадежнее и безнадежнее отстает от всего мира»













«Наш футбол, к сожалению, все безнадежнее и безнадежнее отстает от всего мира, потому что ты смотришь на не топовые команды ЕВРО, ты там в любом случае выделишь 2-3 игрока, которые зарекомендовали себя в европейских чемпионатах. У нас и близко этого ничего не просматривается», – сказал Татур в эфире подкаста To Match.