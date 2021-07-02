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Владислав Татур: «Наш футбол, к сожалению, все безнадежнее и безнадежнее отстает от всего мира»

02.07.2021 11:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист Владислав Татур поделился мнением о развитии беларусского футбола.




«Наш футбол, к сожалению, все безнадежнее и безнадежнее отстает от всего мира, потому что ты смотришь на не топовые команды ЕВРО, ты там в любом случае выделишь 2-3 игрока, которые зарекомендовали себя в европейских чемпионатах. У нас и близко этого ничего не просматривается», – сказал Татур в эфире подкаста To Match.
 
 
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Журналист Владислав Татур поделился мнением о развитии беларусского футбола.
 
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