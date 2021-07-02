|
Погода в СНГ: казахстанцы спасаются от жары в горах, в Армении поспели персики и абрикосы
02.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дождь, ветер с порывами до десяти метров в секунду и температура воздуха плюс 25 будут сегодня в Москве и области. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
В Нур-Султане днем воздух прогреется до 36. В южной столице Казахстана чуть прохладнее – +34 градуса. От жары жители мегаполиса спасаются в горах. В трех часах езды от Алматы находится одно из популярных мест – южный склон Джунгарского Алатау. Из-за постоянных осадков на вершинах всегда прохладно. Пейзажи просто удивительные. Здесь находятся цветные горы. Слои известняка и глины напоминают о том, что миллионы лет назад это было дно океана Тетис.
Кыргызстан
Беларусь
Армения
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)