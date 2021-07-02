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Погода в СНГ: казахстанцы спасаются от жары в горах, в Армении поспели персики и абрикосы

02.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дождь, ветер с порывами до десяти метров в секунду и температура воздуха плюс 25 будут сегодня в Москве и области. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Нур-Султане днем воздух прогреется до 36. В южной столице Казахстана чуть прохладнее – +34 градуса. От жары жители мегаполиса спасаются в горах. В трех часах езды от Алматы находится одно из популярных мест – южный склон Джунгарского Алатау. Из-за постоянных осадков на вершинах всегда прохладно. Пейзажи просто удивительные. Здесь находятся цветные горы. Слои известняка и глины напоминают о том, что миллионы лет назад это было дно океана Тетис.

Кыргызстан

В Бишкеке с утра плюс 30, солнечно. По прогнозам синоптиков, жара не будет покидать республику ближайшие две недели. В такую погоду кыргызстанцы предпочитают освежаться ароматной дыней и сочным арбузом.

Беларусь

В Беларуси то светит солнце, то идут дожди. Но днем будет тепло: ожидается до плюс 28. В некоторых районах синоптики прогнозируют град и грозы. Объявлен «оранжевый» уровень опасности. В Минской области сильный ветер за неделю повалил 500 гектаров леса. Специалистам еще предстоит убрать поваленные деревья и провести санитарные рубки.

Армения

В Ереване солнечно и +37. Жара держится на всей территории Армении. Но уже завтра синоптики прогнозируют дожди на все выходные. Этому рады домохозяйки. Сейчас сезон заготовок на зиму, и стоять в плюс 35 несколько часов у раскаленной плиты достаточно сложно. В республике поспели абрикосы и персики. Из них делают варенье, джемы, конфитюр и компоты.



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О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».
 
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