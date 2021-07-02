ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Граждане 73 стран смогут вакцинироваться от COVID-19 в Беларуси

02.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь открывает безвизовый режим для граждан 73 стран. Они смогут приехать в республику на пять дней, чтобы сделать прививку от COVID-19. Сегодня указ подписал президент Александр Лукашенко. Он вступит в силу с 15 июля, передает «МИР 24».

Иностранцы смогут прилететь в страну на самолете, приехать на поезде или машине. Вакцинировать российским «Спутником V» их будут в 82 прививочных пунктах. Предварительно нужно только пройти регистрацию.

«Одно из условий – это наличие гражданина в очереди, электронной очереди, куда он должен будет записаться. Это информационная система, после чего дается двое суток, чтобы человек был в базе государственного пограничного комитета. После этого человек может приезжать на границу и при условии действительных документов, отрицательного ПЦР-теста и записи в электронной очереди ему будет предоставлена возможность», – отметил главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.

Для иностранцев два прививочных компонента будут стоить 60 долларов. За второй дозой вакцины придется приехать в страну повторно.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вакцинировать российским «Спутником V» их будут в 82 прививочных пунктах. Предварительно нужно только пройти регистрацию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы будут оставаться хозяевами на своей земле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by