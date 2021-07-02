Граждане 73 стран смогут вакцинироваться от COVID-19 в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь открывает безвизовый режим для граждан 73 стран. Они смогут приехать в республику на пять дней, чтобы сделать прививку от COVID-19. Сегодня указ подписал президент Александр Лукашенко. Он вступит в силу с 15 июля, передает «МИР 24».

Иностранцы смогут прилететь в страну на самолете, приехать на поезде или машине. Вакцинировать российским «Спутником V» их будут в 82 прививочных пунктах. Предварительно нужно только пройти регистрацию.

«Одно из условий – это наличие гражданина в очереди, электронной очереди, куда он должен будет записаться. Это информационная система, после чего дается двое суток, чтобы человек был в базе государственного пограничного комитета. После этого человек может приезжать на границу и при условии действительных документов, отрицательного ПЦР-теста и записи в электронной очереди ему будет предоставлена возможность», – отметил главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.

Для иностранцев два прививочных компонента будут стоить 60 долларов. За второй дозой вакцины придется приехать в страну повторно.