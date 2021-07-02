|
Граждане 73 стран смогут вакцинироваться от COVID-19 в Беларуси
02.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь открывает безвизовый режим для граждан 73 стран. Они смогут приехать в республику на пять дней, чтобы сделать прививку от COVID-19. Сегодня указ подписал президент Александр Лукашенко. Он вступит в силу с 15 июля, передает «МИР 24».
Иностранцы смогут прилететь в страну на самолете, приехать на поезде или машине. Вакцинировать российским «Спутником V» их будут в 82 прививочных пунктах. Предварительно нужно только пройти регистрацию.
Для иностранцев два прививочных компонента будут стоить 60 долларов. За второй дозой вакцины придется приехать в страну повторно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вакцинировать российским «Спутником V» их будут в 82 прививочных пунктах. Предварительно нужно только пройти регистрацию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)