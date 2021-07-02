Ряд гостиниц в Грузии перепрофилировали под ковидных туристов

Источник материала: Смартпресс

Ряд гостиниц в Грузии перепрофилировали под туристов, у которых на отдыхе выявлен Covid-19, рассказал чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия в Смартэфире в пятницу.

"Есть специальные гостиницы. Прекрасные гостиницы", - сообщил он.

"Здесь мы двух зайцев поймали. Первое – помогли гостиницам, которые пустовали (из-за снижения турпотока - Смартпресс). Второе – люди получили квалифицированную медицинскую помощь", - заметил он.

По данным Кварацхелия, Грузия единственная страна, которая сделала такие гостиницы. Представители европейского бюро ВОЗ, приезжавшие в Грузию, положительно оценили это know-how, посчитав, что его могли бы перенять и другие страны.

Посол также сообщил, что лечение туристов с Covid-19 в Грузии бесплатно, государство берет на себя эти расходы.