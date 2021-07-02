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Гран-при в финале конкурса Social Weekend получил сервис по обучению и подбору нянь для особенных детей

02.07.2021 11:51 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

В финале 16-го сезона конкурса социальных проектов Social Weekend гран-при взяла команда Nanny time (Bon Mommy Time). Главная идея проекта — помочь родителям, воспитывающих ребенка-инвалида.

Государство предоставляет таким семьям услуги социальных нянь, но их не хватает всем, кому требуется помощь. Социальный стартап направлен на то, чтобы семьи с детьми-инвалидами могли бесплатно или за минимальную плату воспользоваться услугами нянь, которые обладают специальными знаниями в области ухода за особенными детьми. Сервис заработает в столице, но со временем должен выйти не все регионы страны.

Гран-при в финале конкурса Social Weekend получил сервис по обучению и подбору нянь для особенных детей

Помимо Гран-при Nanny time получит Br2 тыс. от Адарки Шут, Br3 тыс. от юридической фирмы "Алейников и Партнеры" и Br1 тыс. от компании по разработке программного обеспечения Finteco. В течение года сайт проекта сможет работать бесплатно благодаря сертификату на годовой хостинг от hoster.by

За победу в Social Weekend боролись 13 проектов разной направленности. Участники на протяжении конкурсного сезон получали бесплатное обучение в области маркетинга, бизнес-моделирования, проектного менеджмента. Среди финалистов оказались инициатива для создания спектаклей с использованием технологических решений VR/AR/XR DramaTechie, web-площадка для фермеров и их покупателей Валока, международная оперная студия для молодых певцов, сервис по доступному протезированию конечностей для домашних питомцев VetNess, онлайн-платформа для подростков на время полового созревания Intimatica.

Призовой фонд конкурса в этом году составлял около Br100 тыс.

 
 
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В финале 16-го сезона конкурса социальных проектов Social Weekend гран-при взяла команда Nanny time (Bon Mommy Time). Главная идея проекта — помочь родителям, воспитывающих...
 
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