Посол Грузии напомнил о запрете въезда в Грузии тех, кто посещал Абхазию со стороны России

Источник материала: Смартпресс

В Грузии ждут белорусских туристов. Но напоминают о запрете въезда в Грузию тех, кто посещал Абхазию и Южную Осетию, прибыв со стороны России.







"У нас есть закон "об оккупированных территориях". Это значит, что если человек (например, белорусский гражданин) попал в Абхазию или так называемую Южную Осетию со стороны России, они уже не смогут въехать в Грузию в следующий раз", - напомнил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия в Смартэфире в пятницу.

"Не зная об этом, иногда люди попадают в такую неловкую ситуацию", - заметил посол.

Южная Осетия и Абхазия и были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", за посещение этих территорий без разрешения властей Грузии может грозить штрафом или лишением свободы на срок до 14 лет.