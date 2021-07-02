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Посол Грузии напомнил о запрете въезда в Грузии тех, кто посещал Абхазию со стороны России
02.07.2021 11:51 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
В Грузии ждут белорусских туристов. Но напоминают о запрете въезда в Грузию тех, кто посещал Абхазию и Южную Осетию, прибыв со стороны России.
"У нас есть закон "об оккупированных территориях". Это значит, что если человек (например, белорусский гражданин) попал в Абхазию или так называемую Южную Осетию со стороны России, они уже не смогут въехать в Грузию в следующий раз", - напомнил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия в
"Не зная об этом, иногда люди попадают в такую неловкую ситуацию", - заметил посол.
Южная Осетия и Абхазия и были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", за посещение этих территорий без разрешения властей Грузии может грозить штрафом или лишением свободы на срок до 14 лет.
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В Грузии ждут белорусских туристов. Но напоминают о запрете въезда в Грузию тех, кто посещал Абхазию и Южную Осетию, прибыв со стороны России. ...
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