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Житель Свислочского района приговорён к 1,5 годам колонии за "заведомо ложные, позорящие главу государства измышления"

02.07.2021 11:51 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

По обвинению в клевете в отношении президента Беларуси 56-летний житель Свислочского района приговорён к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Согласно материалам, мужчина совершил преступление в августе прошлого года на встрече руководства Свислочского райисполкома с местным населением. Он "в своем публичном выступлении высказывал бездоказательные, заведомо ложные, позорящие главу государства измышления, соединенные с обвинением в совершении особо тяжкого преступления".

В итоге суд Свислочского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.367 УК было назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

 
 
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По обвинению в клевете в отношении президента Беларуси 56-летний житель Свислочского района приговорён к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима,...
 
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