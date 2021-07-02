Источник материала: Смартпресс

По обвинению в клевете в отношении президента Беларуси 56-летний житель Свислочского района приговорён к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Согласно материалам, мужчина совершил преступление в августе прошлого года на встрече руководства Свислочского райисполкома с местным населением. Он "в своем публичном выступлении высказывал бездоказательные, заведомо ложные, позорящие главу государства измышления, соединенные с обвинением в совершении особо тяжкого преступления".

В итоге суд Свислочского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.367 УК было назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.