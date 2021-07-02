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Лукашенко заявил о масштабной антитеррористической операции: предъявят претензии Германии

02.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Беларуси была проведена масштабная антитеррористическая операция, заявил правитель на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости.

На мероприятие глава государства пришел чуть позже, чем планировалось. Александр Лукашенко пояснил, из-за чего ему пришлось задержаться (цитируется по БЕЛТА):

– Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем…

После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже.

 
 
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«Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов».
 
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