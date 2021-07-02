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Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы будут оставаться хозяевами на своей земле

02.07.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости, который официально отмечается в нашей стране 3 июля.

Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы будут оставаться хозяевами на своей земле

По его словам, «главный праздник страны воплощает в себе многовековую историю борьбы белорусов за свободу, за право жить на родной земле».

Он напомнил, что эта дата исторически связана с днем освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

«В годы Великой Отечественной войны белорусский народ заплатил миллионами жизней своих сыновей и дочерей, защищая наше будущее. Этот горький опыт научил нас беречь мир, ценить национальное единство, сражаться за государственность», — подчеркнул Лукашенко.

Правитель считает, что белорусы всегда черпали силы в «духовном наследии предков, в их трудолюбии и самоотверженности»: «За нами стоят многие поколения патриотов, созидателей, победителей. Мы не имеем права их подвести. Точно так же, как мы в ответе и перед нашими потомками».

Лукашенко не сомневается, что только «бережно храня память о героях и приумножая достигнутое, белорусы всегда будут оставаться хозяевами на своей земле и сами определять собственную судьбу».

В прошлом году в аналогичном поздравлении он вспоминал бога.

Напомним, решение о праздновании Дня Независимости 3 июля было принято в ходе республиканского референдума в 1996 году. По официальным данным Центризбиркома, за одобрение переноса Дня независимости (с 1991 года День Независимости отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете БССР) проголосовали 88,18%, против — 10,46%.

 

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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости, который официально отмечается в нашей стране 3 июля.
 
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