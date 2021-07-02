Еще один телеграм-канал признан экстремистским

Информационная продукция телеграм-канала «Свислочь для жизни» признана экстремистской, сообщает Генеральная прокуратура.



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«Прокуратура Свислочского района проанализировала размещенные в телеграм-канале «Свислочь для жизни» информационные сообщения. Установлено, что в них содержатся призывы к экстремистской деятельности, а также комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих, членов их семей в связи с выполнением ими служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

Прокурор района обратился в суд Свислочского района с заявлением о признании информпродукции канала экстремистскими материалами, суд удовлетворил заявление в полном объеме и «допустил немедленное исполнение принятого решения», пояснили в Генпрокуратуре.

Копия решения направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов в Беларуси.

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