ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Еще один телеграм-канал признан экстремистским

02.07.2021 11:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Информационная продукция телеграм-канала «Свислочь для жизни» признана экстремистской, сообщает Генеральная прокуратура.

Еще один телеграм-канал признан экстремистским
Иллюстрация pixabay.com

«Прокуратура Свислочского района проанализировала размещенные в телеграм-канале «Свислочь для жизни» информационные сообщения. Установлено, что в них содержатся призывы к экстремистской деятельности, а также комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих, членов их семей в связи с выполнением ими служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

Прокурор района обратился в суд Свислочского района с заявлением о признании информпродукции канала экстремистскими материалами, суд удовлетворил заявление в полном объеме и «допустил немедленное исполнение принятого решения», пояснили в Генпрокуратуре.

Копия решения направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов в Беларуси.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информационная продукция телеграм-канала «Свислочь для жизни» признана экстремистской, сообщает Генеральная прокуратура.
 
Новости дня
Новости разные
 
Берасьцейскі актывіст Андрэй Шарэнда, якога абвясьцілі ў вышук, пакінуў Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by