Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия проигрывает космос уже не только США, но и Китаю Скоро места для Ррссии там не будет вовсе.

Между тем, за все время существования такой страны как Российская Федерация она не смогла реализовать ни одной обещанной лунной программы. Хотя, еще в 2006 году глава РКК «Энергия» Николай Севастьянов заявлял, что в 2015 году на Луне появится российская база, а с 2020 на спутнике Земли начнется добыча «Гелий-3».Но, как видим, даже банальный зонд Россия на Луну так и не умудрилась запустить.В мае 2021 года весь мир наблюдал за тем, как Китай осуществил удачную доставку своего зонда на поверхность Марса, для проведения исследований биохимического и геологического строения далекого космического объекта.В свою очередь, Россия об отправке своего исследовательского зонда пока только размышляет вслух. Точно так же, как и в свое время о лунной базе и добыче «Гелия-3».А 17 июня 2021 года Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-12», на борту которого были три китайских космонавта, которые стали первыми обитателями китайской космической станции.В свою очередь, Россия пока только на уровне заявлений официальных лиц и макетов разного рода модулей, заявляет о создании национальной космической станции.Фактически, мы можем видеть, как Россия десятилетиями занималась эдаким, космическим словоблудием, в то время как тот же Китай планомерно реализовывал свою космическую программу без голословных заявлений, а действиями. Россия за последние три десятилетия не смогла не то, чтобы создать новые предпосылки для исследований космоса и новых открытий, она не смогла даже удержаться на позициях ведущей космической державы, переданных ей СССР.По сути, бесконечная эксплуатация наследия СССР, являющегося результатом коллективного труда всех республик, а не исключительно России, привела к тому, что космическая держава с каждым годом утрачивает этот статус все более и более явно.В космосе для России становится тесно. Скоро и места не будет вовсе.