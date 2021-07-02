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Андрей Шарендо и Полина Шарендо-Панасюк

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политзаключенный Андрей Шарендо покинул Беларусь В отношении Андрея Шарендо возбуждены два уголовных дела.

Но на суд он так и не явился, поэтому судья Филоник объявилав розыск. Правозащитникам стало, что активист покинул Беларусь.В отношении Андрея Шарендо возбуждены два уголовных дела: по статье 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности) и по статье 368 УК (оскорбление президента). 9 июня его женуприговорили к 2 годам колонии общего режима. Женщину обвинили по ряду статей Уголовного кодекса: ст. 364, ст. 368 и ст. 369.