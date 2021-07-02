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Политзаключенный Андрей Шарендо покинул Беларусь

02.07.2021 12:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Политзаключенный Андрей Шарендо покинул Беларусь
Андрей Шарендо и Полина Шарендо-Панасюк
28 июня в суде Московского района Бреста должен был начаться процесс над общественным активистом и политзаключенным Андреем Шарендо, который 31 мая был помещен под домашний арест.

Но на суд он так и не явился, поэтому судья Филоник объявила Андрея Шарендо в розыск. Правозащитникам стало известно, что активист покинул Беларусь.

В отношении Андрея Шарендо возбуждены два уголовных дела: по статье 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности) и по статье 368 УК (оскорбление президента). 9 июня его жену Полину Шарендо-Панасюк приговорили к 2 годам колонии общего режима. Женщину обвинили по ряду статей Уголовного кодекса: ст. 364, ст. 368 и ст. 369.
 
Теги: Брест
 
 
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В отношении Андрея Шарендо возбуждены два уголовных дела.
 
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