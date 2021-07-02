Кому Лукашенко пообещал предъявить претензии «по линии контрразведки»

Во время церемонии вручения госнаград и присвоения новых генеральских званий Александр Лукашенко заявил , что в Беларуси была проведена масштабная антитеррористическая операция.

«Мы сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они будут экономически нас душить. Но нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри Беларуси против людей и объектов», - сказал Лукашенко.

Он заявил, что после окончания мероприятий будут предъявлены претензии канцлеру Германии и «кое-кому из руководства Германии».

«После окончания сегодняшних мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то так Хайко Маасу, главе МИД Германии, претензии предъявим, но и самому канцлеру и кое-кому еще из руководства Германии», - анонсировал Лукашенко.