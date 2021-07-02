|
Кому Лукашенко пообещал предъявить претензии «по линии контрразведки»
Источник материала: БДГ
Во время церемонии вручения госнаград и
«Мы сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они будут экономически нас душить. Но нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри Беларуси против людей и объектов», - сказал Лукашенко.
Он заявил, что после окончания мероприятий будут предъявлены претензии канцлеру Германии и «кое-кому из руководства Германии».
«После окончания сегодняшних мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то так Хайко Маасу, главе МИД Германии, претензии предъявим, но и самому канцлеру и кое-кому еще из руководства Германии», - анонсировал Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время церемонии вручения госнаград и присвоения новых генеральских званий Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси была проведена масштабная ант
|
Свежие газеты
Архив (Разное)