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Как будет работать общественный транспорт в Минске 3 июля

02.07.2021 12:21 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В связи с празднованием Дня Независимости в Минске изменится движение транспорта – продлевается работа метрополитена, возможны ограничения на выход и вход на станции «Площадь Победы».

Об этом сообщает тегерам-канал Минского горисполкома.

Подробнее об изменениях:

  • 7:30 до 11:30 (ориентировочно) – в связи с проведением спортивного праздника по лыжероллерам «Радость рассвета» в районе «Чижовка-Арены» изменятся трассы некоторых маршрутов;
  • с 15:00 до 24:00 (ориентировочно) – при проведении праздничных концертов у обелиска «Минск – город-герой» изменятся трассы ряда автобусных маршрутов.
  • Станции метро «Немига», «Октябрьская», «Фрунзенская», «Молодежная», «Купаловская» закроются в 02:10, остальные - в 02:00. Начиная с 17:00 интервал движения поездов составит 6 минут.
  • Последние отправления наземного транспорта от конечных станций метрополитена «Могилевская», «Каменная горка», «Уручье», «Малиновка» – в 2:30.
  • Возможны ограничения по перемещению пассажиров на вход и выход на станции «Площадь Победы» в период проведения торжественной церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы.

Подробнее о движении транспорта в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с празднованием Дня Независимости в Минске изменится движение транспорта – продлевается работа метрополитена, возможны ограничения на выход и вход на...
 
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