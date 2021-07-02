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Как будет работать общественный транспорт в Минске 3 июля
Источник материала: БДГ
В связи с празднованием Дня Независимости в Минске изменится движение транспорта – продлевается работа метрополитена, возможны ограничения на выход и вход на станции «Площадь Победы».
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В связи с празднованием Дня Независимости в Минске изменится движение транспорта – продлевается работа метрополитена, возможны ограничения на выход и вход на...
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