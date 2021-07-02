Источник материала: АФН

Беларусь в I полугодии 2021 года увеличила импорт нефти из России на 34% до 6,22 млн тонн, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК РФ.

В свою очередь, экспорт нефти собственной добычи из Беларуси в ФРГ за 6 месяцев 2021 года составил 842,3 тыс. тонн, в том числе 141 тыс. тонн была поставлена в июне.