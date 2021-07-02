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"Дырявая" граница: за сутки из Беларуси в Литву пришли 150 нелегалов!
Источник материала: Партизан
За минувшие сутки литовские пограничники задержали 150 мигрантов, которые нелегально перешли белорусско-литовскую границу.
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По словам представителя службы Гедрюса Мишутиса, число втрое превышает все суточные рекорды задержанных. Среди тех, кто перешёл границу — граждане Камеруна, Ирака, Сирии, Афганистана. Большинство из них попросили убежища в стране.
На данный момент из Беларуси незаконно попасть в Литву пытались 822 человека, это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год.
Среди задержанных больше всего граждан Ирака — 481. Так же 57 граждан Ирана, 51 гражданин Сирии, 46 граждан Беларуси, 28 граждан России, 13 граждан Гвинеи, 12 граждан Турции, 10 граждан Шри-Ланки.
Из-за роста мигрантов Литва усилила границу с Беларусью. С 1 июля помогать литовским пограничникам стали представители Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex.
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За минувшие сутки литовские пограничники задержали 150 мигрантов, которые нелегально перешли белорусско-литовскую границу.
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