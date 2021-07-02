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На ксендза Вячеслава Барка завели дело за фото в соцсетях

02.07.2021 12:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

14 июня священник разместил у себя в Инстаграме фотографию, сделанную на польско-белорусской границе вблизи пограничного перехода "Бобровники" во время акции солидарности, которая проходила 12 июня.

На фотографии дети политзаключенной активистки "Страна для жизни" Антонины Коноваловой держат плакат с надписью:" SOS! На моей Родине беда!" Дети Тони находятся с бабушкой в Польше ради их безопасности, сообщает Весна.



Сотрудники милиции пришли прямо на территорию костела, где также находится и дом, в котором проживает ксендз. От мужчины потребовали объяснений по поводу фотоснимка, который, по предположениям силовиков, был сделан в г. Городок Витебской области, и на нем якобы сохранено несанкционированное мероприятие с участием детей-верующих из города Витебска, а автором фотографии якобы является ксендз Вячеслав, несмотря на то, что последний даже не посещал данный населенный пункт в указанные дни. 

На сайте телекомпании Белсат, где эта фотография была опубликована еще 12 июня, авторство обозначено как "АШ/Белсат".
 
Теги: Витебск
 
 
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14 июня священник разместил у себя в Инстаграме фотографию, сделанную на польско-белорусской границе вблизи пограничного перехода "Бобровники" во время акции...
 
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