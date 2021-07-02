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В США ввели временный мораторий на смертную казнь

02.07.2021 12:35 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Генпрокуратура США запретила исполнение вынесенных на федеральном уровне смертных приговоров, пока Минюст анализирует свой подход к высшей мере наказания.

"Министерство юстиции должно обеспечить не только соблюдение гарантированных Конституцией и законами Соединенных Штатов прав всем участникам уголовного правосудия, но и справедливое и гуманное обращение. Это обязательство имеет особую силу в случае рассмотрения преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь", - заявил генпрокурор США Меррик Гарленд.

Сейчас требуется оценить гуманность такого способа и рассмотреть сами поправки, разрешающие казнить федеральных преступников, заявили в ведомстве.

В США смертная казнь на федеральном уровне не проводилась с 2003 до 2020 года. При этом власти штатов могли самостоятельно назначать и проводить ее. Смертная казнь практикуется в 28 американских штатах, в 23 штатах она запрещена. В 2020 году в стране казнили 17 человек. В ходе своей предвыборной кампании президент США Джо Байден обещал упразднить смертную казнь на федеральном уровне.

 
 
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Генпрокуратура США запретила исполнение вынесенных на федеральном уровне смертных приговоров, пока Минюст анализирует свой подход к высшей мере наказания. ...
 
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