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В США ввели временный мораторий на смертную казнь
02.07.2021 12:35 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Генпрокуратура США
"Министерство юстиции должно обеспечить не только соблюдение гарантированных Конституцией и законами Соединенных Штатов прав всем участникам уголовного правосудия, но и справедливое и гуманное обращение. Это обязательство имеет особую силу в случае рассмотрения преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь", - заявил генпрокурор США Меррик Гарленд.
Сейчас требуется оценить гуманность такого способа и рассмотреть сами поправки, разрешающие казнить федеральных преступников, заявили в ведомстве.
В США смертная казнь на федеральном уровне не проводилась с 2003 до 2020 года. При этом власти штатов могли самостоятельно назначать и проводить ее. Смертная казнь практикуется в 28 американских штатах, в 23 штатах она запрещена. В 2020 году в стране казнили 17 человек. В ходе своей предвыборной кампании президент США Джо Байден обещал упразднить смертную казнь на федеральном уровне.
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