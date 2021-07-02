Литовские пограничники задержали за последние сутки 150 мигрантов на границе с Беларусью

Источник материала: Смартпресс

В шести приграничных с Беларусью районах литовцы 1 июля и утром 2 июля задержали 150 нелегальных мигрантов, всего в этом году более 800 мигрантов пытались нелегально въехать в Литву из Беларуси, сообщили в литовской пограничной службе.

Мигранты представлялись гражданами Камеруна, Ирака, Ирана, Сирии, Афганистана. "Большинство из 150 нелегальных мигрантов уже подали прошения о предоставлении убежища в Литве. Все иностранцы будут проверены на COVID-19 и изолированы до получения результатов. Обстоятельства событий выясняются, ведется следствие. О просителях убежища проинформированы Департамент миграции, который обрабатывает такие заявления, и Красный Крест Литвы", - проинформировали пограничники.







Всего в этом году в Литву пытались въехать 822 нелегальных мигранта из Беларуси. Это число в десять раз больше, чем было за весь 2020 год. В прошлом году на литовской границе был задержан 81 такой иностранец, в 2019 году - 46, в 2018-м; - 104, 2017-м - 72.

Среди задержанных на границе с Беларусью в этом году в основном иракские граждане или представившиеся ими иностранцы - 481. Также задержаны граждане Ирана, 51 Сирии, 46 Беларуси, 28 России, 13 Гвинеи, 12 Турции, 10 Шри-Ланки и другие страны. Отметим, что 1 июля в Минск прибыл очередной пассажирский рейс из Багдада.