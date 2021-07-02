Источник материала: Смартпресс

Президент Александр Лукашенко на церемонии вручения госнаград заявил, что события прошлого года "обнажили в обществе язвы и опухоль" и если после всего того, что было показано и рассказано, люди не поняли, то это уже не недопонимание, это уже враги, сообщает пресс-служба президента.

"Может, кто-нибудь из вас примерно 10 месяцев тому назад ахали и охали в интернете "ах, насилие" и не понимали, что происходит. Но сегодня нет таких в зале, кто не понимал бы, что происходит. Сегодня нет в стране людей, которые не понимают, что происходит. И слава богу, что это в прошлом году случилось. Те события обнажили в обществе язвы и опухоль, которые мы должны были устранить, и мы устранили. Если после всего того, что было показано и рассказано, люди не поняли, это уже не недопонимание, это уже враги и их цель - разрушение государства", - подчеркнул Лукашенко.

Также он поблагодарил других присутствующих: "Людей, как вы, называют солью земли. И я точно знаю, что за каждым стоит коллектив таких же профессионалов-единомышленников. Это значит, что мы будем жить и развиваться вопреки всем трудностям и будем счастливы в своей сильной, процветающей Беларуси".