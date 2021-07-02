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В Беларуси вновь предлагают запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года

02.07.2021 12:35 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Начальник Республиканского центра наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Артём Малмыгин заявил, что для предупреждения рисков и негативных последствий, связанных с потреблением алкоголя, нужно проработать запрет на продажу алкоголя для людей младше 21 года.

"В частности, в ближайшее время необходимо проработать следующие вопросы ограничительного характера: проработать вопрос о запрещении продажи крепких алкогольных напитков лицам не достигшим 21 года, проработать вопрос о запрете размещения крепких алкогольных напитков в прикассовых зонах торговых объектов, а также проработать вопрос о запрете рекламы крепких алкогольных напитков в местах их непосредственной реализации и сети интернет", - сказал Малмыгин на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, только реализация комплексного подхода поспособствует уменьшению частоты и количества потребления алкоголя населения, что поможет сократить негативные последствия с ним связанные, в том числе употребление алкогольных напитков населением в жаркое время.

В Беларуси уже не единожды предлагалось ввести запрет на продажу алкогольных напитков лицам младше 21 года. Например, еще в 2011 году МВД Беларуси предлагало ввести такой запрет, а в 2014 году такая норма даже содержалась в проекте закона об изменении порядка оборота алкогольной продукции на внутреннем рынке. Вместе с тем, до сих пор алкоголь в Беларуси могут покупать лица старше 18 лет.

 
 
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Начальник Республиканского центра наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Артём Малмыгин заявил, что для предупреждения...
 
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