Посол ЕС Дирк Шубель: наша политика — это ответ на вопиющие репрессии режима

После того, как Евросоюз ввел секторальные экономические санкции в отношении режима Лукашенко, официальный Минск объявил о приостановке участия в инициативе «Восточное партнерство» и предложил главе делегации ЕС Дирку Шубель покинуть страну.

Накануне своего отъезда в Брюссель Дирк Шубель ответил на вопросы БелаПАН.





— 21 июня ЕС принял четвертый пакет санкций в отношении Беларуси, в котором 78 фамилий и 8 крупных компаний. Многие считают, что триггером для введения таких беспрецедентных мер послужила ситуация с самолетом Ryanair, и если бы не этот инцидент, то Европа не была бы столь решительной. Это так?

— Четвертый пакет ограничительных мер ЕС в связи с непрекращающимися репрессиями и насилием в Беларуси разрабатывался в течение некоторого времени, до инцидента с Ryanair, и эта подготовка должна была завершиться в мае или июне. Угон белорусскими властями рейса Ryanair Афины — Вильнюс и последующий арест его пассажиров Романа Протасевича и Софии Сапеги вызвали новую, немедленную и решительную реакцию лидеров ЕС и лидеров других демократических стран.

На следующий день после инцидента Европейский совет призвал Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать беспрецедентный и неприемлемый инцидент, предложил министрам иностранных дел ЕС как можно скорее принять ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц и призвал к дальнейшим адресным экономическим санкциям.

Вы видели, конечно, что четвертый раунд ограничительных мер, принятый 21 июня, включает семь физических и одно юридическое лицо. Их внесли в связи с принудительной и незаконной посадкой рейса Ryanair 23 мая 2021 года за создание угрозы безопасности полетов и задержание властями Беларуси Протасевича и Сапеги. Всего в настоящее время замораживание активов и запрет на въезд распространяется в общей сложности на 166 физических и 15 юридических лиц Беларуси.

Кроме того, 24 мая Европейский совет (в который входят главы государств или правительств стран-членов ЕС. — ред) призвал своих министров иностранных дел принять дополнительные адресные экономические санкции и предложил верховному представителю ЕС и Европейской комиссии незамедлительно представить соответствующие предложения.

А месяц спустя, 24 июня, Совет ввел новые ограничительные меры против белорусского режима в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси и жестокие репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в ответ на вынужденную посадку рейса Ryanair и связанное с этим задержание Протасевича и Сапеги.

Новые адресные экономические санкции включают запрет на экспорт в Беларусь оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для использования при мониторинге или перехвате интернет- и телефонной связи, а также товаров и технологий двойного назначения для использования в военных целях. Ограничена торговля нефтепродуктами, калием и товарами, используемыми для производства табачных изделий.

Кроме того, доступ к рынкам капитала ЕС ограничен, а страхование и перестрахование государственных ведомств Беларуси запрещено.

Наконец, Европейский инвестиционный банк прекратит любые выплаты, в том числе в рамках действующих соглашений, в отношении проектов в государственном секторе.

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— Некоторые аналитики считают, что санкции со стороны ЕС еще больше подтолкнут Беларусь в объятия России, и это может грозить потерей суверенитета. Каково мнение Брюсселя на этот счет? И может ли, по-вашему мнению, Россия повлиять на решение общественно-политического кризиса в Беларуси?

— Мы поддерживаем демократическое право народа Беларуси избрать своего президента посредством новых прозрачных, недискриминационных и достоверных выборов после инклюзивного национального диалога, свободного от внешнего вмешательства, но при международном посредничестве, если таковое необходимо, под эгидой ОБСЕ или ООН.

ЕС и его международные партнеры делают все возможное, чтобы повлиять на власти Беларуси с тем, чтобы они прекратили свои репрессивные действия, направленные на подавление демократии и прав человека. В то же время, мы делаем все возможное, чтобы поддерживать народ Беларуси в его призыве к обеспечению правосудия, верховенства права и демократического правления как предпосылки безопасного, суверенного и благополучного будущего страны.

В рамках ООН и на других международных площадках ЕС поддерживает усилия по сбору доказательств о серьезных и систематических нарушениях прав человека. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы ситуация в Беларуси оставалась во главе повестки дня Совета по правам человека ООН. Ответственные за пытки и плохое обращение должны понимать, что их преступления документируются и что они будут нести за них ответственность.

Мы твердо уверены, что безопасное, суверенное и благополучное будущее не может быть гарантировано, пока власти нарушают и игнорируют свое собственное законодательство. Оно не может быть гарантировано до тех пор, пока граждане Беларуси не смогут реализовать свое право на свободы мнения, выражения и собраний.

Фундамент суверенитета — это согласие (а не подчинение) граждан, социальная солидарность и безопасность, сильные институты и свободная пресса. ЕС поддерживает независимость и суверенитет Беларуси. Однако поддержка независимости и суверенитета не означает поддержку авторитарных властей, преследующих своих граждан.

— Комментируя введенные 21 июня санкции, МИД Беларуси заявил следующее: «Кощунственно, что очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в день памяти и скорби, когда 80 лет назад «объединенная Европа» во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз. В XXI веке белорусский народ снова стал полигоном для неудовлетворенных амбиций к супрематии европейских политиков» (цитата по сайту МИД). Что бы вы могли сказать МИД в ответ на это?

— Политика ЕС никак не связана с тем, что произошло 80 лет назад. Наша политика — это ответ на вопиющие репрессии режима в отношении народа Беларуси. Мы продолжаем призывать власти освободить всех политических заключенных, привлечь к ответственности виновных в фальсификациях и насилии и обеспечить соблюдение основных прав и свобод белорусов, а также начать инклюзивный национальный диалог, ведущий к новым, свободным и справедливым выборам.

— Заявлено, что цель санкций — не только освободить политзаключенных, но и инициировать национальный диалог власти с обществом. Есть опасения, что повторится ситуация предыдущих лет, когда власти под давлением Запада шли на освобождение политзаключенных, но на этом всё и заканчивалось. В Брюсселе действительно верят, что Лукашенко способен отказаться от власти и начать переговоры с командой Тихановской?

— Мы убеждены, что устойчивое, суверенное и благополучное будущее Беларуси может быть гарантировано только после того, как власти прекратят противоправное обращение со своими гражданами и обеспечат верховенство права и условия, в которых народ Беларуси будет свободно выбирать главу своего государства.

— Есть ли у Европы план и стратегия, как выстраивать отношения с Беларусью до того момента, пока в стране не пройдут свободные выборы?

— Мы разработали всеобъемлющий план для будущей демократической Беларуси, чтобы поддержать восстановление экономики и устойчивые реформы после того, как страна начнет переход к демократическому правлению.

Тем временем в партнерстве с государствами-единомышленниками и международными организациями мы будем по-прежнему предоставлять убежище преследуемым, поддерживать гражданское общество и СМИ, а также сектор здравоохранения Беларуси и малый и средний бизнес.

Мы будем продолжать взаимодействие с Беларусью в области ядерной безопасности. Мы будем солидарны с политическими заключенными и их семьями, мы будем настаивать на соблюдении белорусскими властями основных прав человека, и мы будем корректировать наши ограничительные меры по мере необходимости для того, чтобы обеспечить соблюдение властями их международных обязательств.

— Обращалось ли Представительство ЕС к властям еще раз с просьбой позволить европейским дипломатам посетить политзаключенных в местах заключения? Если да, то была ли ответная реакция?

— Да, Представительство Европейского союза в Беларуси от имени всех миссий государств-членов ЕС, работающих в Минске, возобновила свою просьбу о предоставлении доступа к политзаключенным, чтобы проверить многочисленные сообщения о бесчеловечном обращении с заключенными. Пока такой доступ не был предоставлен.

— Не так давно Еврокомиссия представила план экономической поддержки демократической Беларуси. Он предполагает выделение 3 млрд евро на стабилизацию и восстановление экономики, реформирование институтов. Кроме того, было заявлено, что ЕС рассчитывает привлечь до 5 млрд евро в виде кредитов и инвестиций в поддержку экономического перехода Беларуси. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Как будет реализовываться эта помощь, на что конкретно пойдут средства, как будет контролироваться их целевое использование?

— Когда Беларусь начнет переход к демократическому правлению, ЕС активирует свой пакет помощи, предусматривающий финансирование в объеме 3 миллиардов евро и сочетающий гранты и кредиты для привлечения дальнейших государственных и частных инвестиций. Цель предлагаемого плана — помочь Беларуси стабилизировать свою экономику, реформировать институты, чтобы сделать их более демократичными, и помочь повысить устойчивость экономики, потенциал роста и создания рабочих мест.

Наш план предусматривает прямую финансовую поддержку макроэкономической стабильности наряду с кредитным финансированием в объеме до 1,5 млрд евро, а также государственные и частные инвестиции.

План также предусматривает грантовое финансирование в объеме до 400 млн евро для ключевых структурных реформ.

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Третий элемент — вклад в объеме до 100 млн евро в виде грантов и до миллиарда евро в виде государственных и частных инвестиций в устойчивую инфраструктуру, зеленую и цифровую трансформацию, взаимосвязанность инфраструктуры и доступ к финансам для малых и средних предприятий.

Возможно, вы также помните, что в октябре 2020 года Совет ЕС по иностранным делам указал, что начало диалога о визовой либерализации (по существу, диалога о безвизовом режиме) возможен в благоприятных для этого обстоятельствах в условиях устойчивой и эффективной реализации соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии, а также при обеспечении хорошо управляемых и безопасных перемещений через границу.

— США ввели санкции против ГУБОПиК, КГБ, ЦИП. Может ли ЕС пойти на такой шаг тоже? Насколько вообще тесное взаимодействие ЕС и США по белорусскому вопросу?

— ЕС действительно разделяет цели политики в отношении Беларуси и все чаще подходы к ее реализации с Соединенными Штатами и другими государствами-единомышленниками и международными партнерами. Что касается ограничительных мер, то в ответ на сфальсифицированные президентские выборы в августе 2020 года, на запугивание и насилие в отношении мирных протестующих, активистов оппозиции и журналистов мы принимали их в отношении Беларуси постепенно.

В настоящее время замораживание активов и запрет на въезд распространяются в общей сложности на 166 физических и 15 юридических лиц. Кроме того, 24 июня 2021 года принят раунд отраслевых ограничительных мер. Как того потребовал Совет ЕС по иностранным делам в октябре 2020 года, ограничительные меры будут постоянно пересматриваться в соответствии с поэтапным подходом, которого придерживается ЕС.

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— Последние годы ЕС выделял миллионные суммы на обустройство совместной с Беларусью границы, эти средства шли в том числе на модернизацию контрольно-пропускных пунктов и другое обустройство. Однако сейчас с белорусской стороны звучат заявления о приостановке взаимодействия с ЕС по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, оргпреступностью, обеспечения ядерной безопасности. Насколько это проблематично для Европы? Какова сейчас ситуация с нелегальными мигрантами на границе Беларуси и ЕС?

— За последние два с половиной десятилетия Европейский союз внес основательный вклад в сотрудничество с Беларусью в области управления границами.

Нерегулярная миграция, как и прибытие в ЕС людей, которое бегут от войны или преследования, может иметь место на любой внешней границе ЕС. Эффективная система управления миграцией должна быть в состоянии управлять миграцией и в обычных условиях, и в условиях давления, и во время кризиса. Она должна быть в состоянии предоставить защиту беженцам, в том числе путем переселения, и она должна предусматривать возможности для законной миграции.

В течение последних нескольких недель Литва, страна ЕС, столкнулась с многократным ростом нерегулярной миграции, и, конечно же, Европейская комиссия предоставит оперативную поддержку Литве посредством агентств ЕС.

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Почти год назад вступили в силу соглашения ЕС и Беларуси об упрощении визового режима и реадмиссии. В соглашении о реадмиссии упомянуты обязательства обеих сторон, предусмотренные международными инструментами по правам человека, в том числе Женевской конвенцией о статусе беженцев. Мы сожалеем о том, что власти Беларуси намереваются приостановить это соглашение. Но Беларусь по-прежнему имеет обязательства по Женевской конвенции.

Кроме того, ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях. Судя по недавним публичным заявлениям, у властей Беларуси может быть такое намерение.

— На сегодняшний день у белорусов есть возможность привиться от COVID-19 только вакциной «Спутник V», произведенной в России или разлитой в Беларуси, а также Vero Cell китайского производства. Обе эти вакцины не зарегистрированы в ЕС. Однако мы знаем, что сегодня многие белорусские граждане, спасаясь от политического преследования, ищут убежище в Европе. Может ли ЕС сделать исключение для таких белорусов и не налагать на них ограничения, предусмотренные для невакцинированных граждан третьих стран?

— Страны ЕС, в основном соседи Беларуси, предоставили убежище многим белорусам за прошедший год. В каждом таком гуманитарном случае, как видим, выход был найден и право на въезд было предоставлено с соблюдением всех требований о самоизоляции и тестировании на COVID-19.

— 28 июня МИД Беларуси отреагировал на экономические санкции Евросоюза заявлением о том, что Беларусь приостанавливает свое участие в «Восточном партнерстве», а вам было предложено уехать в Брюссель для консультаций. Как вы можете прокомментировать этот шаг?

— Ответ белорусской стороны не был неожиданным, и он также не стал ответом, который мог бы привести к устойчивому разрешению нынешнего кризиса. Мы всегда стремились держать каналы общения открытыми, что имеет решающее значение в такие кризисные времена.

К сожалению, власти Беларуси решили запустить процедуру приостановки соглашения о реадмиссии, которое вступило в силу только в прошлом году и на переговоры о заключении которого потребовалось четыре года. Мы также сожалеем, что власти Беларуси решили приостановить свое участие в инициативе «Восточное партнерство».

Как сказал 28 июня верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, несмотря на решение режима приостановить свое участие в «Восточном партнерстве», ЕС готов продолжать сотрудничать с народом Беларуси для укрепления связей, развития регионального сотрудничества и преодоления общих вызовов.

ЕС ввел санкции за наступление на основные права и демократию, а также за насильственные репрессии. Мы не приемлем ответные действия властей Беларуси, которые не имеют ни правомочности, ни оснований.

ЕС остается открытым к продолжению сотрудничества с народом Беларуси в рамках «Восточного партнерства» и будет по-прежнему поддерживать народ Беларуси и гражданское общество и их демократические устремления.

ЕС солидарен с народом Беларуси, который заслуживают гораздо лучшего, чем то, чему он подвергается.