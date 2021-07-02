ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Этот день и был утверждён как День Независимости». Историк – о том, почему мы празднуем 3 июля

02.07.2021 12:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

«Этот день и был утверждён как День Независимости». Историк – о том, почему мы празднуем 3 июля

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Станислав, пожалуйста, расскажите, как же день 3 июля стал Днем Республики, Днем Независимости?

«Этот день и был утверждён как День Независимости». Историк – о том, почему мы празднуем 3 июля

Станислав Юрецкий, заместитель директора по научной работе Института истории НАН РБ:
Для начала стоит сказать, что этот праздник отмечался в нашей стране давно. Уже с 1945 года на государственном уровне он отмечался как День освобождения нашей республики от немецко-фашистских захватчиков. Но, заметим, что с 1991 года по 1996-й День Независимости у нас отмечался 27 июля. Это было связано с тем, что 27 июля 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Белорусской ССР, в 1991 году этому акту было придано значение, статус закона. Это было связано с процессами распада Советского Союза. Начало 1990 годов – это было время непростое, время становления нашей страны как независимого, суверенного государства.

Поэтому многие вопросы пересматривались, и на референдумах это выносилось на всеобщее обсуждение и на волеизъявление всего белорусского народа. И в итоге в 1996 году был вынесен вопрос, какой же день все-таки мы будем считать Днем Независимости нашей страны, Днем Республики. И было предложено, что именно 3 июля, то есть день освобождения города Минска. То есть день, символизирующий освобождение нашей страны от захватчиков в период Великой Отечественной войны. За это предложение проголосовало более 88 % всех людей, которые приняли участие в голосовании, и тем самым этот день и был утвержден как День Независимости, День Республики.

Читайте также:

«Этот день и был утвержден как День Независимости». Историк – о том, почему мы празднуем 3 июля

Ректор Академии управления: «На примере Украины мы видим, как легко потерять свой суверенитет»

Почти 80% посещений – виртуально. Директор Национальной библиотеки рассказал, стали ли белорусы меньше читать

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украіна праз новы штам каранавірусу ўвяла дадатковыя патрабаваньні на мяжы для тых, хто ўяжджае з Расеі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by