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«Этот день и был утверждён как День Независимости». Историк – о том, почему мы празднуем 3 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Станислав Юрецкий, заместитель директора по научной работе Института истории НАН РБ:
Поэтому многие вопросы пересматривались, и на референдумах это выносилось на всеобщее обсуждение и на волеизъявление всего белорусского народа. И в итоге в 1996 году был вынесен вопрос, какой же день все-таки мы будем считать Днем Независимости нашей страны, Днем Республики. И было предложено, что именно 3 июля, то есть день освобождения города Минска. То есть день, символизирующий освобождение нашей страны от захватчиков в период Великой Отечественной войны. За это предложение проголосовало более 88 % всех людей, которые приняли участие в голосовании, и тем самым этот день и был утвержден как День Независимости, День Республики.
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
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