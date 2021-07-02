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Берёзовый сок, флаги и тельняшка. Что ещё доставил на МКС корабль «Прогресс МС-17»?

02.07.2021 13:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Успешная космическая доставка. Корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт ракеты-носителя состоялся с космодрома Байконур 31 июля.

Берёзовый сок, флаги и тельняшка. Что ещё доставил на МКС корабль «Прогресс МС-17»?

На борту судна – более 2 тонн груза: запасы топлива и газов, оборудование для научных экспериментов, продовольствие, медикаменты и питьевая вода. Среди прочего корабль доставил на станцию подарки от родных космонавтов: березовый сок, флаги Воздушно-космических сил и ВДВ, а также тельняшку.

Берёзовый сок, флаги и тельняшка. Что ещё доставил на МКС корабль «Прогресс МС-17»?

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция. В составе экипажа и наш соотечественник Олег Новицкий.

 
 
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Новости России. Успешная космическая доставка. Корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт ракеты-носителя...
 
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