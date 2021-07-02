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ЧП произошло в разгар сильной грозы. В Вашингтоне обрушился строящийся дом
Источник материала: СТВ
Новости США. Пять человек получили травмы в результате обрушения строящегося дома в американском Вашингтоне. Как минимум один из них в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – работники стройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что стало причиной обрушения, пока неясно. По предварительным данным, ЧП произошло в разгар сильной грозы.
После инцидента спасатели в целях безопасности эвакуировали жильцов двух соседних зданий. На месте продолжается поисковая операция. Завалы проверяют кинологи с собаками.
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Новости США. Пять человек получили травмы в результате обрушения строящегося дома в американском Вашингтоне. Как минимум один из них в тяжелом состоянии. Все...
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