ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЧП произошло в разгар сильной грозы. В Вашингтоне обрушился строящийся дом

02.07.2021 13:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. Пять человек получили травмы в результате обрушения строящегося дома в американском Вашингтоне. Как минимум один из них в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – работники стройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в разгар сильной грозы. В Вашингтоне обрушился строящийся дом

Что стало причиной обрушения, пока неясно. По предварительным данным, ЧП произошло в разгар сильной грозы.

ЧП произошло в разгар сильной грозы. В Вашингтоне обрушился строящийся дом

После инцидента спасатели в целях безопасности эвакуировали жильцов двух соседних зданий. На месте продолжается поисковая операция. Завалы проверяют кинологи с собаками.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Пять человек получили травмы в результате обрушения строящегося дома в американском Вашингтоне. Как минимум один из них в тяжелом состоянии. Все...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Космические" войны: Брэнсон хочет полететь в космос раньше Безоса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by