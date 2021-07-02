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Аномальная жара в Канаде привела к почти 500 внезапным смертям

02.07.2021 13:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Канады. Аномальная жара в Канаде сохраняется уже почти неделю. За пять дней зафиксировано почти 500 случаев внезапной смерти жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аномальная жара в Канаде привела к почти 500 внезапным смертям

Еще одной напастью стали сильнейшие лесные пожары. В провинции Британская Колумбия зафиксировано более 20 возгораний. В результате разгула стихии практически полностью стерт с лица земли небольшой населенный пункт Литтон. Именно там ранее был установлен температурный рекорд – почти 50 °С.

Аномальная жара в Канаде привела к почти 500 внезапным смертям

Огонь распространился всего за 15 минут, уничтожив большинство зданий города. Дома вынужденно покинули более тысячи жителей. В ликвидации возгораний задействованы десятки спасателей, спецтехника и авиация.

 
 
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Новости Канады. Аномальная жара в Канаде сохраняется уже почти неделю. За пять дней зафиксировано почти 500 случаев внезапной смерти жителей, сообщили в программе...
 
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