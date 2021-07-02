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"Космические" войны: Брэнсон хочет полететь в космос раньше Безоса
Источник материала: Партизан
Вчера, 1 июля, компания Virgin британского предпринимателя Ричарда Брэнсона объявила, что 11 июля он в качестве пассажира намерен совершить суборбитальный полет на корабле VSS Unity проекта Virgin Galactic.
В мае VSS Unity совершил удачный полет, достигнув высоты 90 км над поверхностью Земли. Компания Virgin Galactic намерена наладить суборбитальные запуски кораблей для космического туризма, сообщается, что в настоящее время полная цена билета составляет $250 тыс.
Конкуренцию на рынке космического туризма сэру Ричарду Брэнсону намерен составить другой известный предприниматель — основатель и глава Amazon Джеф Безос. Его полет на корабле Blue Origin намечен на 20 июля.
Blue Origin, принадлежащая Безосу, в 2018 году представила прототип интерьера пассажирской капсулы для космических туристов. Кабина рассчитана на шесть человек и оснащена креслами, монитором для отслеживания параметров полета и четырьмя иллюминаторами
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Вчера, 1 июля, компания Virgin британского предпринимателя Ричарда Брэнсона объявила, что 11 июля он в качестве пассажира намерен совершить суборбитальный полет на...
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