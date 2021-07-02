"Космические" войны: Брэнсон хочет полететь в космос раньше Безоса

В мае VSS Unity совершил удачный полет, достигнув высоты 90 км над поверхностью Земли. Компания Virgin Galactic намерена наладить суборбитальные запуски кораблей для космического туризма, сообщается, что в настоящее время полная цена билета составляет $250 тыс.





Конкуренцию на рынке космического туризма сэру Ричарду Брэнсону намерен составить другой известный предприниматель — основатель и глава Amazon Джеф Безос. Его полет на корабле Blue Origin намечен на 20 июля.





Blue Origin, принадлежащая Безосу, в 2018 году представила прототип интерьера пассажирской капсулы для космических туристов. Кабина рассчитана на шесть человек и оснащена креслами, монитором для отслеживания параметров полета и четырьмя иллюминаторами