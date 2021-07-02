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Бизнес-империю Трампа обвиняют в неуплате налогов

02.07.2021 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратура Нью-Йорка обвинила глобальную бизнес-империю бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization в мошеннической схеме, которая продолжалась на протяжении 15 лет.

Финансового директора компании Аллена Вайссельберга обвиняют в мошенничестве и налоговых преступлениях. По версии обвинения, в результате этих действий компания уклонилась от уплаты налогов в размере 1,7 миллиона долларов.

73-летний Вайссельберг сдался властям рано утром в четверг после того, как ему сообщили о выдвинутых обвинениях, а позже в тот же день явился в суд.

Он не признал себя виновным и был освобожден после слушания, но был вынужден сдать свой паспорт после того, как прокуроры назвали его склонным к побегу.

Адвокат Trump Organization, выступая от имени компании, также не признал вину.

Прокурор окружной прокуратуры Манхэттена Кэри Данн заявил в суде, что выдвинутые в четверг обвинения связаны со схемой налогового мошенничества, которая длилась 15 лет и позволила руководству Trump Organization тайно получать надбавки к заработной плате без уплаты надлежащих налогов.

В обвинительном заключении не упоминаются нарушения со стороны 75-летнего бывшего президента, однако расследование еще не закончено.

Трамп выступил с кратким заявлением, раскритиковав выдвинутые обвинения.

«Политическая охота на ведьм, проводимая радикальными левыми демократами, продолжается, и теперь эту задачу взял на себя Нью-Йорк, – сказал он. – Это разобщает нашу страну как никогда раньше!»

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс назвала обвинения «знаковым моментом» в продолжающемся расследовании деятельности Trump Organization и Вайссельберга.

«Это расследование продолжится, и мы пойдем за фактами и законами, куда бы они ни привели», – сказала Джеймс.
 
 
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Прокуратура Нью-Йорка обвинила глобальную бизнес-империю бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization в мошеннической схеме, которая продолжалась на...
 
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