Мария Колесникова о суде над Бабарико: Ни безумные сроки, ни этот фарс не остановят перемены









"Уже год, как Виктор Дмитриевич в тюрьме, его сын, друзья и близкие — в заложниках. Запрашиваемые 15 лет по заведомо ложным обвинениям свидетельствуют об абсурдности самого процесса, недальновидности участвующих в нем и паническом страхе власти.





Ни безумные сроки, ни этот позорный фарс не остановят перемены и стремление беларуского народа к свободе", - цитирует Колесникову, котоая сама находится за решеткой, штаб Виктора Бабарико.















