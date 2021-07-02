ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политзаключенный Андрей Шарендо покинул Беларусь

02.07.2021 13:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Брестский активист Андрей Шарендо, которого обвиняют по двум статьям уголовного кодекса, находится заграницей, сообщают правозащитники.

Процесс по его делу должен был начаться в Московском суде Бреста 28 июня, но Шарендо не пришел в суд. Его объявили в розыск. И вот правозащитникам стало известно, что он выехал из Беларуси.

Шарендо обвиняют по двум статьям УК: "Призывы к действиям, наносящим ущерб национальной безопасности" и "Оскорбление президента". С 31 мая Андрей находился под домашним арестом.

Его супругу Полину Шарендо-Панасюк 9 июня осудили на 2 года колонии по трем статьям Уголовного кодекса: насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, оскорбление президента и оскорбление представителя власти. 

В суде женщина заявила, что не считает происходящее судом, потому что "политические репрессии ничего общего с судом не имеют".

Правозащитники признали и Андрея, и Полину Шарендо политзаключенными. У пары двое несовершеннолетних детей.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестский активист Андрей Шарендо, которого обвиняют по двум статьям уголовного кодекса, находится заграницей, сообщают правозащитники.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шрайбман: «Я увидел слежку – и понял, что пора»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by