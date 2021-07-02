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МИД Латвии рекомендовал латвийским гражданам не посещать Беларусь

02.07.2021 13:15 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Министерство иностранных дел Латвии рекомендовало гражданам страны не посещать Беларусь из-за опасений провокаций.

"Я бы не советовал посещать Беларусь, поскольку не исключены провокации со стороны этой страны. Конечно, при необходимости мы сможем оказать консульскую помощь, но ситуация там не так проста, как мы это знаем", - сказал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в эфире местного телеканала LTV.

Ранее после инцидента с самолетом Ryanair в МИД Латвии уже советовали избегать посещения Беларуси.

 
 
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Министерство иностранных дел Латвии рекомендовало гражданам страны не посещать Беларусь из-за опасений провокаций. "Я бы не советовал посещать...
 
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