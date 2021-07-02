ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посол Грузии: в 2022 году из Тбилиси в Батуми можно будет доехать за 2,5 часа

02.07.2021 13:15 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

Грузия активно развивает инфраструктуру для привлечения туристов, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия в Смартэфире в пятницу.

"Из Тбилиси до Батуми на машине сейчас где-то четыре часа ехать. Сейчас идет мощное строительство (новой дороги – Смартпресс), и через год из Тбилиси до Батуми можно будет добраться за 2,5-3 часа", - рассказал Кварацхелия.  

Это прибавит число туристов, которые будут приезжать в Грузию автотранспортом, полагает он.

В целом, отметил дипломат, в последние годы туризм является одной из важных статей доходов для Грузии. Для привлечения туристов "много было построено современных гостиниц". Кроме того, "есть очень много и маленьких, домашних гостиниц". 

"И самое главное, стало развивать не только направление "море",  но и другие - горные курорты, бальнеологические", - сообщил посол. Также  восстанавливаются исторические достопримечательности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грузия активно развивает инфраструктуру для привлечения туристов, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кастинг под присмотром силовиков: как конкурс "Мисс Беларусь" связан с Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by