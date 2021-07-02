Посол Грузии: в 2022 году из Тбилиси в Батуми можно будет доехать за 2,5 часа

Источник материала: Смартпресс

Грузия активно развивает инфраструктуру для привлечения туристов, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия в Смартэфире в пятницу.

"Из Тбилиси до Батуми на машине сейчас где-то четыре часа ехать. Сейчас идет мощное строительство (новой дороги – Смартпресс), и через год из Тбилиси до Батуми можно будет добраться за 2,5-3 часа", - рассказал Кварацхелия.

Это прибавит число туристов, которые будут приезжать в Грузию автотранспортом, полагает он.

В целом, отметил дипломат, в последние годы туризм является одной из важных статей доходов для Грузии. Для привлечения туристов "много было построено современных гостиниц". Кроме того, "есть очень много и маленьких, домашних гостиниц".

"И самое главное, стало развивать не только направление "море", но и другие - горные курорты, бальнеологические", - сообщил посол. Также восстанавливаются исторические достопримечательности.