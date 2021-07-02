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Пьяные минчане засыпают на катамаранах и их приходится спасать сотрудникам ОСВОД

02.07.2021 13:15 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Некоторые минчане плавают нетрезвыми на катамаранах, в итоге засыпают там и их к берегу возвращают уже спасатели ОСВОД, рассказала на пресс-конференции ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД Елена Желобкович.

"Человек садится на катамаран якобы в трезвом состоянии, а с собой, наверное, что-то в пакете было. И ситуации бывают, что человек засыпает на катамаране. И наши спасатели видят это плавательное средство довольно далеко от берега, подплывают и возвращают его на берег, а человек просто уснул - на жаре разморило", - сказала Желобкович. 

По её словам, среднестатистический "портрет" тех, кого на воде (не только на катамаранах) спасали осводовцы - это "работающий мужчина предпенсионного возраста".

Начальник Республиканского центра наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Артем Малмыгин заметил, что алкоголь не утоляет жажду: "Многие считают, что употребление таких алкогольных напитков, как холодное пиво, тоники, вино помогут утолить жажду в данное время. Однако это является большим заблуждением. Алкоголь напротив не облегчает состояние человека, а жара многократно усиливает его токсическое воздействие на здоровье. Может привести к реальному случайному отравлению алкоголем, вплоть до смертельного исхода". 

Согласно данным статистики, в 2019 году от случайного отравления алкоголем умерло 1618 человек.

По информации столичной милиции, с начала года за распитие спиртного в общественных местах привлечены к ответственности уже 4,5 тыс. человек.

 
 
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Некоторые минчане плавают нетрезвыми на катамаранах, в итоге засыпают там и их к берегу возвращают уже спасатели ОСВОД, рассказала на пресс-конференции...
 
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