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Экс-премьер Украины: 3,5 года жизни каждому жителю стоила непрофессиональная деятельность власти последних лет
Источник материала: ОНТ
Три с половиной года жизни каждому украинцу стоила непрофессиональная деятельность власти последних лет. Такое мнение высказал экс-премьер соседней страны Николай Азаров, оценивая экономические решения Киева.
И если после кризисных 90-х правительству удалось немного повысить среднюю продолжительность жизни, то в последнее время бездарная экономическая и социальная политика привела к снижению этого показателя.
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Экс-премьер Украины: 3,5 года жизни каждому жителю стоила непрофессиональная деятельность власти последних лет
Три с половиной года жизни каждому украинцу стоила непрофессиональная деятельность власти последних лет. Такое мнение высказал экс-премьер соседней страны...
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