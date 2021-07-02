Экс-премьер Украины: 3,5 года жизни каждому жителю стоила непрофессиональная деятельность власти последних лет

Источник материала: ОНТ

Три с половиной года жизни каждому украинцу стоила непрофессиональная деятельность власти последних лет. Такое мнение высказал экс-премьер соседней страны Николай Азаров, оценивая экономические решения Киева.

И если после кризисных 90-х правительству удалось немного повысить среднюю продолжительность жизни, то в последнее время бездарная экономическая и социальная политика привела к снижению этого показателя.

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