Саснович вышла в третий круг Уимблдона, а Азаренко сенсационно выбыла из теннисного турнира

Источник материала: ОНТ

Александра Саснович вышла в третий круг Уимблдона. Теперь в сетке остается только две белорусские теннисистки.

В матче второго раунда Саснович обыграла 85-ю ракетку мира японку Нао Хибино – 6:4, 7:6. Следующей соперницей белоруски станет немка Анжелика Кербер.

А вот Виктория Азаренко сенсационно проиграла 45-й ракетке мира Соране Кырсте из Румынии со счетом 6:7, 6:3, 4:6. Встреча продлилась 2 часа и 19 минут. Азаренко 9 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram