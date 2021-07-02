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Саснович вышла в третий круг Уимблдона, а Азаренко сенсационно выбыла из теннисного турнира

02.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Саснович вышла в третий круг Уимблдона, а Азаренко сенсационно выбыла из теннисного турнира

Александра Саснович вышла в третий круг Уимблдона. Теперь в сетке остается только две белорусские теннисистки. 

В матче второго раунда Саснович обыграла 85-ю ракетку мира японку Нао Хибино – 6:4, 7:6. Следующей соперницей белоруски станет немка Анжелика Кербер. 

А вот Виктория Азаренко сенсационно проиграла 45-й ракетке мира Соране Кырсте из Румынии со счетом 6:7, 6:3, 4:6. Встреча продлилась 2 часа и 19 минут. Азаренко 9 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.

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Александра Саснович вышла в третий круг Уимблдона. Теперь в сетке остается только две белорусские теннисистки.  В матче второго раунда Саснович обыграла 85-ю...
 
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