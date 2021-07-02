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В Южной Америке наступили аномальные морозы
Источник материала: ОНТ
Природные аномалии и в Южной Америке. Там наступили небывалые морозы.
Рекордно низкие температуры от Аргентины до Парагвая. Ночью там ниже нуля. Снегопады накрыли Бразилию. Местные фермеры бьют тревогу.
Из-за сильных заморозков погибают посевы сахарного тростника, кофе и кукурузы.
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Природные аномалии и в Южной Америке. Там наступили небывалые морозы. Рекордно низкие температуры от Аргентины до Парагвая. Ночью там ниже нуля. Снегопады накрыли...
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