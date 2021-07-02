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В Южной Америке наступили аномальные морозы

02.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Южной Америке наступили аномальные морозы

Природные аномалии и в Южной Америке. Там наступили небывалые морозы.

Рекордно низкие температуры от Аргентины до Парагвая. Ночью там ниже нуля. Снегопады накрыли Бразилию. Местные фермеры бьют тревогу. 

Из-за сильных заморозков погибают посевы сахарного тростника, кофе и кукурузы.

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Природные аномалии и в Южной Америке. Там наступили небывалые морозы. Рекордно низкие температуры от Аргентины до Парагвая. Ночью там ниже нуля. Снегопады накрыли...
 
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