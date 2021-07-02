В Канаде бушуют лесные пожары: на западе страны – 50°С

Источник материала: ОНТ

В Канаде бушуют лесные пожары. На западе страны температура достигла 50°С.

Из-за опасности жители массово покидают провинцию Британская Колумбия. Там огонь полностью выжег деревню. Сотни людей не успели эвакуироваться, их сейчас ищут. Пламя подбирается к крупнейшему городу страны – Ванкуверу. Силы спасателей также брошены на спасение уникальной экосистемы одного из озер, здесь тоже бушует огонь. Всего в регионе не менее 40 очагов возгорания.

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