ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Современную зерноуборочную технику передали в хозяйства Минской области

02.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Современную зерноуборочную технику передали в хозяйства Минской области

Ключи не от новых авто, а от комбайнов. Современную зерноуборочную технику передали в хозяйства Минской области.

Четыре высокопроизводительные машины теперь в Борисовском, Копыльском, Мядельском и Минском районах. Еще 8 комбайнов на подходе. Одно из преимуществ новой техники – система точного земледелия. В комбайне множество опций для удобства механизатора и высокой эффективности. К примеру, бортовой компьютер с монитором и сенсорным управлением. За процессом уборки можно следить онлайн. 

С такой техникой страна точно будет с хлебом! Урожай зерновых в этом году ждут не ниже прошлогоднего.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ключи не от новых авто, а от комбайнов. Современную зерноуборочную технику передали в хозяйства Минской области. Четыре высокопроизводительные машины теперь в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяные минчане засыпают на катамаранах и их приходится спасать сотрудникам ОСВОД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by