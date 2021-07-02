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Современную зерноуборочную технику передали в хозяйства Минской области
Источник материала: ОНТ
Ключи не от новых авто, а от комбайнов. Современную зерноуборочную технику передали в хозяйства Минской области.
Четыре высокопроизводительные машины теперь в Борисовском, Копыльском, Мядельском и Минском районах. Еще 8 комбайнов на подходе. Одно из преимуществ новой техники – система точного земледелия. В комбайне множество опций для удобства механизатора и высокой эффективности. К примеру, бортовой компьютер с монитором и сенсорным управлением. За процессом уборки можно следить онлайн.
С такой техникой страна точно будет с хлебом! Урожай зерновых в этом году ждут не ниже прошлогоднего.
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Ключи не от новых авто, а от комбайнов. Современную зерноуборочную технику передали в хозяйства Минской области. Четыре высокопроизводительные машины теперь в...
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