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«Мы будем жить и развиваться вопреки всем трудностям» – Лукашенко вручил госнаграды

02.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Мы будем жить и развиваться вопреки всем трудностям» – Лукашенко вручил госнаграды

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел церемонию вручения государственных наград заслуженным деятелям различных сфер. Церемония прошла во Дворце Независимости, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в последний год белорусское общество «старались раскачать изнутри информационно, пробовали устроить цветную революцию, надеялись на блицкриг, пытались деморализовать, глумились над белорусскими символами». «Но все равно просчитались, – отметил Лукашенко. – Теперь перешли к экономическому удушению». Глава государства напомнил о том, что против Беларуси были введены секторальные санкции, причем для этого была выбрана символическая дата – 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.

В связи с этим Лукашенко адресовал слова благодарности военным и правоохранителям, поблагодарил государственных служащих, журналистов и представителей общественных организаций, а также работников прочих сфер.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел церемонию вручения государственных наград заслуженным деятелям различных сфер. Церемония прошла во Дворце...
 
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