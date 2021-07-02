Турция вышла из Конвенции против домашнего насилия, а турецкие женщины вышли на улицы Стамбула

Источник материала: ОНТ

Турция вышла из Конвенции против домашнего насилия, а турецкие женщины в ответ вышли на улицы Стамбула.

С лозунгами про то, что их никто не защитит, участницы акции прошлись масштабным маршем – и защищаться пришлось полицейским. Женщины подрались с силовиками. В какой-то момент даже появились баррикады, но их убрали после потасовки.

Власти пошли на такой шаг, посчитав, что местных законов достаточно, но протестующих волнует грядущий рост преступлений против женщин. Примечательно, что Конвенцию десять лет назад именно в Стамбуле и приняли.

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