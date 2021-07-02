Источник материала: ОНТ

Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова заняла третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Осло.

Результат белоруски мог быть гораздо выше. Если бы турнир в прыжках в длину проходил в обычном формате, то Мирончик-Ивановой досталось бы серебро. Организаторы ввели новые правила, по которым три лучших спортсмена выходят в суперфинал и там уже все решает одна попытка.

Таким образом, немка Малаика Михамбо выиграла. Второй в решающем прыжке стала представительница Сербии Ивана Шпанович, белоруска третья. Хотя в лучшем прыжке Анастасия улетела на 6 метров и 72 сантиметра. В то время как Шпанович на 6,66. Но это был пробный формат турнира. На Олимпиаде медали будут разыгрываться в привычном для спортсменов режиме.

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