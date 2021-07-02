ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В жилом доме в Нижнем Новгороде взорвался газ. Три человека пострадали

02.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В жилом доме в Нижнем Новгороде взорвался газ. Три человека пострадали

По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва газа в одном из жилых домов Нижнего Новгорода (Россия). Об этом со ссылкой на МЧС сообщает ТАСС.

Взрыв прогремел около 7 часов утра 2 июля в трехэтажном жилом доме, расположенном на ул. Светлоярской. Взрыв не спровоцировал пожар, однако все же нанес существенный урон постройке – разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, выбиты стекла, разрушена часть несущих конструкций дома.

В результате взрыва пострадали три человека, они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Один из них – мужчина – получил термические ожоги более 50% тела, а еще один – более 70%.

Из пострадавшего подъезда также был эвакуирован 61 человек, в том числе девять детей. Согласно предварительной информации, под завалами пострадавших больше нет. По факту инцидента проводится проверка. Причины взрыва в данный момент неизвестны.

Фото: МЧС России 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва газа в одном из жилых домов Нижнего Новгорода (Россия). Об этом со ссылкой на МЧС сообщает ТАСС. Взрыв...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяные минчане засыпают на катамаранах и их приходится спасать сотрудникам ОСВОД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by