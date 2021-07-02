В жилом доме в Нижнем Новгороде взорвался газ. Три человека пострадали

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва газа в одном из жилых домов Нижнего Новгорода (Россия). Об этом со ссылкой на МЧС сообщает ТАСС.

Взрыв прогремел около 7 часов утра 2 июля в трехэтажном жилом доме, расположенном на ул. Светлоярской. Взрыв не спровоцировал пожар, однако все же нанес существенный урон постройке – разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, выбиты стекла, разрушена часть несущих конструкций дома.

В результате взрыва пострадали три человека, они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Один из них – мужчина – получил термические ожоги более 50% тела, а еще один – более 70%.

Из пострадавшего подъезда также был эвакуирован 61 человек, в том числе девять детей. Согласно предварительной информации, под завалами пострадавших больше нет. По факту инцидента проводится проверка. Причины взрыва в данный момент неизвестны.

Фото: МЧС России

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