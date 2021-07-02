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В жилом доме в Нижнем Новгороде взорвался газ. Три человека пострадали
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва газа в одном из жилых домов Нижнего Новгорода (Россия). Об этом со ссылкой на МЧС
Взрыв прогремел около 7 часов утра 2 июля в трехэтажном жилом доме, расположенном на ул. Светлоярской. Взрыв не спровоцировал пожар, однако все же нанес существенный урон постройке – разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, выбиты стекла, разрушена часть несущих конструкций дома.
В результате взрыва пострадали три человека, они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Один из них – мужчина – получил термические ожоги более 50% тела, а еще один – более 70%.
Из пострадавшего подъезда также был эвакуирован 61 человек, в том числе девять детей. Согласно предварительной информации, под завалами пострадавших больше нет. По факту инцидента проводится проверка. Причины взрыва в данный момент неизвестны.
Фото: МЧС России
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По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва газа в одном из жилых домов Нижнего Новгорода (Россия). Об этом со ссылкой на МЧС сообщает ТАСС. Взрыв...
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