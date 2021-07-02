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Лукашенко подписал указы о присвоении генеральских званий
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских, специальных и персональных званий. Об этом со ссылкой на пресс-службу Президента
Очередное воинское звание генерал-майора было присвоено полковнику Андрею Матиевичу. Очередное специальное звание генерал-майора юстиции было присвоено полковнику юстиции Сергею Удовикову. Также звание государственного советника таможенной службы III ранга было присвоено начальнику Витебской таможни Павлу Лобачеву.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских, специальных и персональных званий. Об этом со ссылкой на пресс-службу...
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