Лукашенко подписал указы о присвоении генеральских званий

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских, специальных и персональных званий. Об этом со ссылкой на пресс-службу Президента пишет БЕЛТА.

Очередное воинское звание генерал-майора было присвоено полковнику Андрею Матиевичу. Очередное специальное звание генерал-майора юстиции было присвоено полковнику юстиции Сергею Удовикову. Также звание государственного советника таможенной службы III ранга было присвоено начальнику Витебской таможни Павлу Лобачеву.

Фото: БЕЛТА

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