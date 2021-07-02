Ксендза Вячеслава Борка преследуют из-за размещенного в соцсетях снимка детей с бело-красно-белым флагом

В отношении настоятеля прихода Святого Иосафата Кунцевича в Россонах (Витебская область) ксендза Вячеслава Борка начат административный процесс по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).





В видеоролике на своем youtube-канале священник сообщил, что 1 июля его вызвали повесткой в Россонский РОВД. В милиции ему сказали, что процесс ведет Городокский РОВД.

«Будто бы я недавно, несколько недель назад, был в Городке, якобы делал там фотографии, которые после разместил на страницах в социальных сетях, — заявил Борок. — Такого, конечно, в принципе не было — я не помню, когда я в последний раз был в Городке. <…> Меня сейчас хотят обвинить в том, чего я не делал. Я чисто физически не мог там быть, я же не Падре Пио, чтобы иметь возможность быть в двух местах одновременно».

«Сказали, что это будто бы из-за фотографии, которую я в свое время разместил в «Инстаграме». Там трое красивых деток-белорусов в красивой одежде национальных цветов, с флагом белорусским — нашим (который когда-то был государственным) бело-красно-белым, это исторический наш флаг, символ Христа. В этом снимке они увидели какую-то крамолу и сейчас проверяют», — отметил он.

После визита в Россонский РОВД священник написал в своем телеграм-канале, что ему вручили новую повестку — на 12.00 4 июля. «Сегодня вдобавок к административному процессу давал объяснения относительно жалобы, написанной на меня какой-то женщиной генеральному прокурору, потому что я заблокировал ее на YouTube», — сообщил ксендз.

Телеграм-канал «Христианского видения» — рабочей группы по делам религии Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси — обратил внимание на то, что фотография, которую Борок разместил в «Инстаграме» 14 июня, была сделана не в Городке, а на польско-белорусской границе, около погранперехода «Бобровники», во время акции солидарности 12 июня. В тот же день она была опубликована на сайте телеканала «Белсат», в графе с именем автора написано «АШ/Белсат».

Как сообщалось, 3 декабря 2020 года суд Россонского района арестовал ксендза Вячеслава Борка на 10 суток по административной статье о пропаганде или публичной демонстрации нацистской символики. Таким образом суд отреагировал на то, что священник разместил в «Инстаграме» изображение плаката «Стоп лукашизм!» Владимира Цеслера. Борок назвал решение суда незаконным, в его защиту выступил епископ Витебский Олег Буткевич.

Борок ведет блоги на YouTube, в Facebook и Instagram. Последнее время он высказывался на актуальные темы — о насилии со стороны милиции, природе агрессии, отношении католической церкви к разным идеологиям. Его вызывали на допрос в Следственный комитет. Была также проведена лингвистическая экспертиза высказываний в блоге, которая не обнаружила ничего, за что священника могли бы привлечь к ответственности.