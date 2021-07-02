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Лукашенко пугает белорусов и грозит Ангеле Меркель

02.07.2021 13:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ходе вручения государственных наград Александр Лукашенко заявил, что «сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию».

Лукашенко пугает белорусов и грозит Ангеле Меркель

«Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. [коллективный Запад] Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем», — цитирует правителя его пресс-служба.

Он пообещал, что после «окончания мероприятий по линии контрразведки» белорусская сторона предъявит претензии «не какому-то Хайко Маасу (министру иностранных дел ФРГ), но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии».

«Нас, белорусов, хотели лишить святого [речь о секторальных санкциях] — права на труд, отобрать у наших детей и стариков кусок хлеба, — сказал Лукашенко. — Но, видимо, эти люди плохо учли обстоятельства и вообще плохо учили в школе историю. Белорусы никогда не сдаются. Трудности нас только закаляют, как сталь. Мы станем крепче и успешнее».

 

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В ходе вручения государственных наград Александр Лукашенко заявил, что «сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию».
 
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