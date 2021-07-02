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Как продвинуть бренд в интернете
02.07.2021 13:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Какая реклама в интернете сработает для увеличения узнаваемости бренда? На совместном вебинаре «Про бизнес», AMDG и Банка БелВЭБ об этом рассказал Chief Visionary Officer AMDG Сергей Казак и привел эффективные кейсы из практики.
Смотрите полную версию вебинара:
1. Медийно-баннерная реклама
Самый объемный и популярный инструмент на фоне остальных. Включает 25 видов статической рекламы (баннеры, постеры, отдельные изображения и схожее) и 3 динамических (слайд-шоу, stories, карусель). У динамической рекламы показатели вовлечения выше.
Покупка медийно-баннерной рекламы может осуществляться в режиме реального времени (real-time bidding). Суть RTB не в том, чтобы купить место для размещения рекламы, а в технологии закупки именно показов целевой аудитории разработанных креативов. Покупка таких показов осуществляется через программатик-платформы, например Google Ads и Яндекс.Директ.
Кейс
Что делали: определили, что компании нужно рассказать о том, что такая игра существует. Начали привлекать тех, кто еще не знаком с брендом, но уже интересовался схожими темами. Запустили рекламу через Google и Яндекс, а также подключили видеорекламу.
В ситуации, когда нужно привлечь внимание, хорошо работает технология Trap Marketing. Ее суть ― в сегментации аудитории не только по демографическим показателям, но и по стимулу покупки. Например, в этом кейсе мы выделяли тех, кто любит экономить.
Мы поняли, что самая активная аудитория для таких рекламных игр ― женщины в возрасте от 35 до 65 лет. А также то, что WI-FI-трекеры хорошо собирают информацию о посетителях магазинов, когда те к ним подключаются. Правда, сейчас такая технология становится менее актуальной, потому что пользователи устанавливают замену MAC-адреса, т.е. того уникального номера, что заложен в устройстве и позволяет считывать информацию о подключенном устройстве.
Что получили: общий охват составил 1,5 млн пользователей из примерно 5 млн, которые пользуются интернетом в Беларуси и подходят под целевую аудиторию. Переходов на сайт было получено 48 000.
2. Видеореклама в интернете
Зачастую к видеорекламе приходят те, кто пробовал телевизионный формат и хочет экспериментов. Поэтому ее считают прямым конкурентом телевизионной, а не медийно-баннерной рекламы.
Видеореклама направлена на то, чтобы генерировать заявки, клики и обращения, но при этом ее основная цель ― повысить лояльность к бренду и быстрее создать положительные ассоциации у пользователей.
Особенность видеорекламы — возможность собрать статистику о количестве людей, которые досмотрели ее до конца, более точно определить цену за просмотр.
Чаще всего видеорекламу размещают на видеохостинге YouTube (
Форматы видеорекламы
Если пользователь пропускает просмотр такой рекламы, вы не платите за нее пока. Но если ролик длится больше 30 секунд, то плата снимается после 31 секунды просмотра.
Рекомендация от Google: загружайте ролики не длиннее 20 секунд. Они не успевают надоесть пользователю, а значит, процент досматриваемости выше.
Кейс
Что делали: выделили косвенные точки таргетинга, т.е. выбрали каналы на YouTube, которые потенциально должны интересовать данную ЦА. Проанализировали подписчиков этих каналов и настроили рекламу на данные группы людей. А также показывали видеорекламу непосредственно перед основным видео на выбранных каналах.
Использовали рекламную сеть BYYD (сеть мобильных приложений с онлайн-играми). Мы выделяли игры, которые считались популярными у нашей целевой аудитории, и запускали рекламу через них.
Кроме этого, мы настраивали рекламу в Instagram, TikTok и «ВКонтакте». Анализировали темы, которые могли бы заинтересовать потребителей.
Какие результаты получили: охват в YouTube составил 1 162 880 пользователей при емкости рынка в 2,5 млн. Процент досмотренных видеороликов (VTR) составил 50,35% при среднем показателе в сегменте товаров народного потребления 32%. Кроме того, было больше 3000 дополнительных просмотров на сайте клиента, т.е. люди специально после рекламы переходили и смотрели другие видео бренда.
Результат в социальных сетях: почти 2,5 млн показов, особенно большой процент пользовательских просмотров пришелся на TikTok (46,5%). VTR с BYYD составил 59,29%. Реклама принесла 22 038 переходов на сайт бренда.
3. Аудиореклама
Аудиореклама в интернете считается практически новым инструментом взаимодействия. В этом плане баннерная и видеореклама ей очень уступают.
Чтобы выделиться, в баннерной рекламе нужен креатив, в видео ― качественная картинка, а для аудио достаточно качественного звука и атмосферы. Главное, чтобы пользователь не испытывал стресс от резкого перехода к рекламным записям.
Аудиорекламу нельзя пропустить (во всяком случае, пока), поэтому процент «дослушиваемости» очень высокий.
Площадок для размещения такой рекламы в Беларуси очень много: Яндекс (как сам браузер, так и Яндекс.Музыка, Яндекс.Радио), Spotify, Google, YouTube (beta-тестирование), «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Из опыта мы заметили, что примерно 50% целевых пользователей вышеуказанных площадок ― в возрасте от 25−34 лет. Чаще всего устройством для прослушивания является мобильный телефон, а через десктоп и планшеты процент прослушиваний составляет лишь 9,9% и 0,4%.
Кейс
Что делали: мы учли особенности магазина, подчеркнули ключевые фишки и сделали бодрую и энергичную запись. Затем воспользовались платформой Яндекс.Директ и настроили таргетинг.
Что в итоге: 97% пользователей дослушали рекламу до конца. Оставшиеся, вероятнее всего, просто закрыли приложение в этот момент. Было охвачено 40 000 пользователей, которые суммарно послушали ролик более 630 000 раз, что является очень хорошим показателем по рынку.
Что дальше?
Когда реклама уже запущена, а новые пользователи постепенно становятся постоянными клиентами, самое время оценить результативность рекламного проекта. Для этого существуют инструменты оценки эффективности маркетинга.
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Какая реклама в интернете сработает для увеличения узнаваемости бренда? На совместном вебинаре «Про бизнес», AMDG и Банка БелВЭБ об этом рассказал Chief Visionary Officer AMDG...
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