Журналиста Романа Васюковича будут судить за работу без аккредитации

Об этом ему сообщили в Первомайском РОВД Минска , где составили административный протокол за "нарушение порядка изготовления и распространения продукции СМИ" (ст.23.5 КоАП), сообщает Белорусская ассоциация журналистов.





Васюковичу грозит штраф в размере от двадцати до тридцати базовых величин.





Суд рассмотрит дело Васюковича в 14.00. Журналист не сможет на нем присутствовать.





Напомним, что через такие суды не по одному разу прошли почти все, кто сотрудничает с телеканалом Белсат.







