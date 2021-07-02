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Куда белорусы могут лететь через Москву

02.07.2021 13:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У белорусских туристов появилась дополнительная возможность воспользоваться рейсами из Москвы в Армению, Грецию, Египет, на Кубу, в Мексику, Сербию, Турцию и ОАЭ. Об этом «Минск-Новости» сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.

Куда белорусы могут лететь через Москву
Хочется в Грецию?

— Один из крупнейших туроператоров России сообщил, на какие рейсы из Москвы, выполняемые авиакомпаниями Nordwind Airlines и Pegas Fly, будут допущены граждане Беларуси, — рассказали в РСТО.

Распоряжением Правительства России от 16 марта 2020 г. № 635 (с изменениями от 18 июня 2021 г.) утвержден перечень граждан, на которых не распространяется введенный из-за пандемии запрет на въезд в Россию.

Уточнено, что они могут прилетать в Россию не только из государств своей гражданской принадлежности, но и из других стран, включенных в перечень по приложению № 1 без вида на жительство или документов о родстве с гражданами России. Согласно постановлению, граждане Беларуси могут въезжать в Россию из любой другой открытой страны.

— В связи с данными изменениями на рейсы авиакомпании «Северный ветер»/«Пегас Флай» в Турцию, Египет, Мексику, Эмираты, Сербию, Грецию, Армению, на Кубу и обратно будут допущены граждане Беларуси без вида на жительство и документов о родстве, — уточнили в РСТО.
 
Теги: Минск
 
 
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У белорусских туристов появилась дополнительная возможность воспользоваться рейсами из Москвы в Армению, Грецию, Египет, на Кубу, в Мексику, Сербию, Турцию и ОАЭ....
 
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